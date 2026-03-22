مجموعة السبع تدعو إيران إلى وقف فوري لهجماتها غير المبررة

دعا وزراء خارجية مجموعة الدول السبع، إيران إلى وقف فوري وغير مشروط لهجماتها غير المبررة.

وجاء في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي: نعرب عن دعمنا لشركائنا في المنطقة في مواجهة الهجمات غير المبررة التي تشنها إيران ووكلاؤها.

وتابع وزراء الخارجية: ندعم حق الدول التي تعرضت لهجمات غير مبرّرة تشنّها إيران أو وكلاؤها، في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها، ونؤكد مجدداً دعمنا الراسخ لأمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأبدى وزراء خارجية مجموعة السبع، أمس، استعدادهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، مؤكدين مجدداً على أهمية حماية الممرات البحرية، بما فيها مضيق هرمز.

وأضاف الوزراء في البيان المشترك: ندين بأشد العبارات الهجمات المتهورة التي يشنها النظام ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما فيها البنية التحتية للطاقة.

وشددت مجموعة السبع على أهمية صون مسارات النقل البحري وضمان سلامة الملاحة، خصوصاً في مضيق هرمز وسائر الممرات البحرية الرئيسية المتصلة به، وكذلك حماية سلاسل الإمداد واستقرار أسواق الطاقة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد غير مسبوق من طرف إيران، التي نفذت خلال الأسابيع الماضية هجمات غير مبررة بالصواريخ والطائرات المسيرة على دول المنطقة، رداً على الهجمات الإسرائيلية الأمريكية.

كما يتزامن التصعيد مع تزايد المخاوف من تهديد الملاحة الدولية في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ما يرفع من احتمالات اضطراب الأسواق وارتفاع أسعار الطاقة في حال اتساع رقعة النزاع.