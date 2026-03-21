20 جريحاً في مدينة ديمونا جنوب إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من إيران

القدس, 21-3-2026 (أ ف ب) -أعلنت خدمة إسعاف إسرائيلية السبت عن إصابة نحو 20 شخصا جراء سقوط شظايا في مدينة ديمونا حيث تقع منشأة نووية في جنوب إسرائيل، بعد تحذير من إطلاق إيران صواريخ نحو الدولة العبرية.

وأفادت "خدمة داود الحمراء" في بيان "في مجمل المواقع التي أصيبت، تتعامل فرق (الإسعاف)... مع نحو 20 جريحا في عدد من مواقع السقوط"، مشيرة الى أن من بينهم طفل يبلغ 10 أعوام وامرأة في الأربعين، حالتهما متوسطة.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية صورا لعناصرها داخل مبنى ظهرت في جداره فجوة كبيرة.

وتقع ديمونا ضمن صحراء النقب في جنوب إسرائيل، وتضم منشأة نووية رئيسية. وتنتهج إسرائيل سياسة الغموض إزاء برنامجها النووي، وتقول رسميا إن مفاعل ديمونا مخصص للأغراض البحثية. وهي لا تؤكد أو تنفي امتلاكها أسلحة نووية، لكن وفقا لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإنها تمتلك 90 رأسا نوويا، وهي القوة النووية الوحيدة منطقة الشرق الأوسط.

وأتت الاصابات في منطقة ديمونا بعدما أعلنت السلطات الإيرانية في وقت سابق أن منشأة نطنز النووية في وسط الجمهورية الإسلامية تعرضت لضربة في إطار الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير.



