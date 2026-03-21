واشنطن توقف العقوبات المفروضة على النفط الإيراني العالق في البحر

علقت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على النفط الإيراني العالق على ناقلات في عرض البحر اعتبار من يوم الجمعة وحتى 19 أبريل، في مسعى من واشنطن لكبح جماح ارتفاع الأسعار.

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد اقترح في وقت سابق هذه الخطوة كوسيلة لمنع الصين من أن تكون المستفيد الوحيد من النفط الإيراني.

كما خففت إدارة ترامب العقوبات على بعض شحنات النفط الروسية لمدة 30 يوما في إطار بحثها عن طرق لتعزيز إمدادات النفط العالمية خلال حرب إيران.

وهناك حدود لهذا الترخيص تشمل تقييد المبيعات التي تشمل أي شخص في كوريا الشمالية أو كوبا.







