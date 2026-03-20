ترامب: لا وقف لإطلاق النار الآن.. وإعادة فتح هرمز أولوية الحرب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجّهت ضربات قوية إلى إيران، معتبراً أن بلاده حققت انتصاراً عسكرياً في الحرب، ومؤكداً أن مضيق هرمز سيفتح في مرحلة ما. وفي تصعيد لافت، شدد ترامب على أنه لا يريد وقفاً لإطلاق النار في الوقت الراهن، وأنه سينهي الحرب “حين يكون مستعداً لذلك”، في إشارة إلى تمسك واشنطن بمواصلة الضغط العسكري بدل التوجه إلى تهدئة فورية.

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، دعا ترامب الدول الأخرى إلى الانخراط في تأمينه وإعادة فتحه، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لا تستخدم المضيق بالقدر الذي تستخدمه أطراف أخرى. كما قال إنه سيكون من الجيد أن تنخرط الصين وكوريا الجنوبية، إلى جانب دول الناتو، في جهود إعادة فتحه، مبدياً استياءه من تردد بعض الحلفاء في المشاركة.

ولوّح ترامب أيضاً بإمكانية امتلاكه خطة بشأن جزيرة خرج الإيرانية من دون أن يكشف تفاصيلها، كما أعرب عن اعتقاده بأن إسرائيل ستكون مستعدة لإنهاء الحرب مع إيران عندما تريد الولايات المتحدة إنهاءها، ما يعكس حجم التأثير الأمريكي في مسار المواجهة.

وفي الشق الاقتصادي، قال ترامب إنه كان يتوقع ارتفاع الأسعار أكثر مما هي عليه الآن، في إشارة إلى تداعيات الحرب على الأسواق، معتبراً أن الوضع الحالي أقل حدة مما كان متوقعاً رغم استمرار التصعيد. كما هاجم إيران بسبب إعدامها محتجين، مؤكداً أن الضغوط عليها ستستمر سياسياً وعسكرياً.