ترامب: إقدام طهران على تلغيم مضيق هرمز يمثل انتحاراً

الرئيس الأمريكي:
أنابيب النفط في جزيرة خرج قد تختفي بمجرد كلمة مني
القوات الأمريكية ضربت 7000 هدف في أنحاء إيران
تدمير السلاح الجوي والبحري ومعظم القدرات الصاروخية
وأضاف ترامب، خلال فعالية في البيت الأبيض، إن بلاده تتعامل حالياً مع «نمر ورقي» في إيران، معتبراً أن الوضع لم يكن كذلك قبل أسبوعين. واعتبر أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة في إيران «كان ينبغي القيام بها قبل سنوات عديدة».
وأضاف أن إيران لم يعد لديها الكثير من الصواريخ، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع تصنيعها وتعمل على تفكيك القاعدة الإيرانية الخاصة بتصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة.
جزيرة خرج
وقال ترامب إنه يعتقد أن إيران ترغب في إبرام اتفاق، مضيفاً أنه من غير الواضح من يتحدث باسم إيران. وقال: «لا نعرف قادتهم. هناك جهات ترغب في التفاوض، لكننا لا نعرف هويتها».
مصير مجتبى
وقال ترامب «لا نعرف... ما إذا ما كان ميتاً أم لا». أضاف: «يقول كثيرون إنه مشوّه بشكل بالغ. يقولون إنه فقد رجلاً واحدة، وأصيب بشكل بالغ. يقول آخرون إنه مات. أحد لا يقول إنه بكامل صحته. كما تعلمون هو لم يتحدث».
أضاف: «لا نعلم مع من نتعامل... لا نعرف من هو قائدهم حالياً». وقال ترامب إنه كان من أكبر منتقدي الدول التي تحميها الولايات المتحدة، معتبراً أنه «عندما نحتاج إلى مساعدتها لا نجدها». وجدد دعوته للدول الأخرى للمساهمة في إعادة فتح حركة الملاحة في مضيق هرمز.
وقال «بعض الدول متحمسة للغاية لهذا الأمر، والبعض الآخر ليس كذلك. بعضها دول ساعدناها لسنوات طويلة، وحميناها من مصادر خارجية خطيرة، ولم تكن متحمسة. ومستوى الحماس مهم بالنسبة لي». وأشار ترامب إلى أنه يتوقع من بريطانيا وفرنسا المساعدة في تأمين الملاحة في المضيق.
وقال إنه تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول هذا الأمر، مؤكداً أن رده «ثمانية (من عشرة)، لم يكن مثالياً». وتابع: «أعتقد أنه سيساعد»، معرباً أيضاً عن اعتقاده أن بريطانيا ستشارك في مهمة لتأمين هرمز.