أكسيوس: واشنطن وطهران أعادتا تفعيل الاتصال المباشر عبر ويتكوف وعراقجي خلال الأيام الأخيرة

كشف موقع أكسيوس، نقلاً عن مسؤول أمريكي ومصدر مطلع، أن قناة الاتصال المباشر بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أُعيد تفعيلها خلال الأيام الأخيرة، في مؤشر على استمرار التواصل بين واشنطن وطهران رغم الحرب الدائرة.

وبحسب التقرير، بعث عراقجي رسائل نصية إلى ويتكوف ركزت على إنهاء الحرب، فيما أكد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة لا تجري محادثات مع إيران بالمعنى التفاوضي المباشر، مشيراً إلى أن عراقجي هو من بادر بالتواصل.

وأضاف موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على التوصل إلى اتفاق، لكنه لا يتفاوض من موقع ضعف، ولن يتراجع عن الأهداف التي شُنّت من أجلها الحرب. كما نقل عن مسؤول أمريكي أن ترامب مستعد لإبرام اتفاق يسمح لإيران بالاندماج مع العالم وتحقيق عوائد من نفطها.

وفي السياق نفسه، أوضح مسؤولون أمريكيون أن عراقجي يبدو منسقاً مع علي لاريجاني، الذي أصبح فعلياً القائد المدني لإيران، وأنه يُعدّ الشخص الأنسب للتواصل مع واشنطن بحكم العلاقة السابقة القائمة معه. كما أشار التقرير إلى أن إيران لم تطلب تعويضات ضمن أي اتفاق سلام، خلافاً لما أشيع في بعض التقارير.