إسرائيل تخطط لـ 3 أسابيع أخرى من حرب إيران

قالت إسرائيل إن لديها خططاً مفصلة لمواصلة الحرب ثلاثة أسابيع أخرى على الأقل، في وقت واصل جيشها قصف مواقع في أنحاء إيران.

وفي مؤتمر صحفي، أمس، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني، للصحفيين، إن هناك خططاً عملياتية مفصلة للحرب مع إيران موضوعة للأسابيع الثلاثة المقبلة، إلى جانب خطط إضافية تمتد إلى ما بعد ذلك. وذكر الجيش أن أهدافه تقتصر على إضعاف قدرة إيران على تهديد إسرائيل من خلال ضرب البنية التحتية للصواريخ الباليستية والمنشآت النووية والجهاز الأمني، وأنه لا يزال هناك آلاف الأهداف لضربها.

وقال شوشاني: «نريد ‌أن نتأكد من أن هذا النظام ضعيف قدر الإمكان، وأننا نضعف جميع قدراته، وجميع أجزاء وأجنحة مؤسسته الأمنية».

وقال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات جوية على طهران وشيراز وتبريز. وأضاف أن سلاح الجو قصف أيضاً مواقع مرتبطة ببرنامج الفضاء ⁠الإيراني، بما في ذلك تدمير منشأة بحثية في طهران كانت تعمل على تطوير قمر اصطناعي جرى إطلاقه عام 2024.

واتهم الجيش الإسرائيلي إيران باستثمار «موارد ضخمة في تطوير قدرات تتعلق بالحرب في الفضاء»، وأضاف أن المنشأة التي تم استهدافها شاركت أيضاً في تطوير القمر الاصطناعي الإيراني شمران 1 الذي أطلقته إيران في سبتمبر 2024.