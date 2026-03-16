ترامب: لست مستعداً بعد لإبرام اتفاق مع طهران

دخلت الحرب في المنطقة، أمس، أسبوعها الثالث، من دون أن تلوح في الأفق أي نهاية قريبة لها، ويبدو أن الشيء الوحيد المشترك بين أطراف هذه الحرب أنها ستتواصل على الأقل لأسابيع.

فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه ليس مستعداً بعد لإبرام اتفاق مع طهران لإنهاء الحرب، والجيش الإسرائيلي يعلن أنه يخطط لمواصلة الحرب لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع إضافية، تليها ثلاثة أخرى.

ترامب قال، أمس، لشبكة إن.بي.سي نيوز، إن طهران تبدو مستعدة لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب، لكنه أضاف أن «الشروط ليست جيدة بما يكفي بعد».

وهدد بشن ‌مزيد من الضربات على جزيرة خرج، ​مركز تصدير النفط الإيراني. وقال إن الضربات الأمريكية «دمرت تماماً» معظم جزيرة خرج، لكنه أضاف «قد نضربها بضع مرات أخرى لمجرد التسلية».

ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن إدارة ترامب رفضت ⁠بالفعل مساعي من حلفاء في الشرق الأوسط لبدء مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب.

مواصلة الحرب

ويخطط الجيش الإسرائيلي لمواصلة حملته ضد إيران لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع إضافية، مع بقاء «آلاف الأهداف» قيد الاستهداف، بحسب ما قال المتحدث العسكري الإسرائيلي إيفي ديفرين لقناة «سي إن إن» الأمريكية، أمس.

وقال: «لدينا آلاف الأهداف أمامنا.

نحن مستعدون، بالتنسيق مع حلفائنا الأمريكيين، بخطط تمتد على الأقل حتى عيد الفصح اليهودي، أي بعد نحو ثلاثة أسابيع من الآن. ولدينا خطط أعمق تمتد حتى ثلاثة أسابيع إضافية بعد ذلك».

ويعد عيد الفصح اليهودي محطة رئيسية في التقويم الديني اليهودي، ويبدأ هذا العام مساء الأول من أبريل.

وأضاف ديفرين لقناة «سي إن إن» أن الجيش الإسرائيلي «لا يعمل وفق ساعة توقيت أو جدول زمني، بل لتحقيق أهدافنا»، موضحاً أن الهدف يتمثل في إضعاف النظام الإيراني بشكل كبير.

ونفى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر صحة ​تقرير ذكر أن إسرائيل تواجه نقصاً في الصواريخ المخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية، بعد أكثر من أسبوعين من اندلاع الحرب.

قصف متبادل

وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش بدأ موجة واسعة من الضربات على غرب إيران، «تستهدف البنية التحتية للنظام»، بحسب ما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأفادت الصحيفة بأن الجيش الإسرائيلي استهدف مواقع في إيران «يساعد تدميرها في الحفاظ على التفوق الجوي على سماء البلاد».

وأضافت: «يشمل ذلك استهداف مكونات تهدد التفوق الجوي، مثل الأقمار الصناعية وأجهزة الرادار وصواريخ أرض-جو، إلى جانب عمليات (البحث عن منصات الإطلاق)».

وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، إلى أن الجولة الحالية من الضربات تركز أيضاً على مواقع الإطلاق ومقرات الصناعات العسكرية للنظام الإيراني.