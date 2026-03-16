إيران تواصل اعتداءاتها على دول الجوار

وقال رئيس هيئة الأركان العامة الإيطالية للدفاع الجنرال لوتشيانو بورتولانو في بيان «تعرضت قاعدة علي السالم في الكويت، لهجوم بطائرة مسيرة، استهدفت ملجأ كان يضم طائرة من دون طيار تابعة لقوة المهام الجوية الإيطالية، ما أدى إلى تدميرها». وأكد أن «جميع الأفراد العاملين في القاعدة سالمون ولم يُصابوا بجروح».
وجاء في البيان أنه تمّ تقليص عدد الأفراد في الأيام الأخيرة نظراً لـ«تطورات الوضع الأمني في المنطقة»، مضيفاً «تم نشر الأفراد المتبقين في القاعدة لتنفيذ مهام أساسية».
ودعت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان، «الجميع إلى ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى».
وطالبت بعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
مطار بغداد
وأضاف: «توزعت أماكن السقوط داخل حرم المطار، وفي محطة تحلية المياه، وبالقرب من قاعدة علاء الجوية وسجن بغداد المركزي (الكرخ).
وفور وقوع الحادث، شرعت القوات الأمنية بعمليات تفتيش دقيقة أسفرت عن ضبط المنصة التي انطلقت منها الصواريخ مخبأةً داخل عجلة في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد».
إعادة انتشار
وأوضحت في بيان أن «إسبانيا قررت المضي قدماً في عملية إعادة انتشار مؤقتة لمجموعة العمليات الخاصة، بانتظار تطور الأوضاع».
وأعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية، ليرتفع عدد المسيرات التي تم إسقاطها أمس، إلى 31 مسيرة في منطقتي الرياض والشرقية. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير مسيَّرة في المنطقة الشرقية.