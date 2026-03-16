إيران تواصل اعتداءاتها على دول الجوار

واصلت إيران اعتداءاتها على عدد من دول الجوار. وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن القوات المسلحة رصدت 14 طائرة مسيرة معادية اخترقت أجواء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تدمير ثماني مسيرات منها ونتج عن سقوط شظاياها وقوع بعض الأضرار المادية وتعرض ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة لإصابات طفيفة.

جاء ذلك في كلمة للمتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، خلال بيان في شأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وقال العقيد الركن العطوان إن «ثلاث مسيرات معادية استهدفت مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن أضرار في نظام الرادار من دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما سقطت ثلاث مسيرات أخرى خارج منطقة التهديد».

وأوضح أن «(قوة واجب) من الحرس الوطني تمكنت من التعامل مع خمس مسيرات معادية وتدميرها».

وأعلن الجيش الإيطالي تعرض قاعدة علي السالم الجوية في الكويت لهجوم بطائرة مسيرة، مؤكداً عدم وقوع إصابات.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة الإيطالية للدفاع الجنرال لوتشيانو بورتولانو في بيان «تعرضت قاعدة علي السالم في الكويت، لهجوم بطائرة مسيرة، استهدفت ملجأ كان يضم طائرة من دون طيار تابعة لقوة المهام الجوية الإيطالية، ما أدى إلى تدميرها». وأكد أن «جميع الأفراد العاملين في القاعدة سالمون ولم يُصابوا بجروح».

وجاء في البيان أنه تمّ تقليص عدد الأفراد في الأيام الأخيرة نظراً لـ«تطورات الوضع الأمني في المنطقة»، مضيفاً «تم نشر الأفراد المتبقين في القاعدة لتنفيذ مهام أساسية».

وأعلنت البحرين قيام منظومات الدفاع الجوي باعتراض وتدمير 125 صاروخاً و211 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني.

ودعت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان، «الجميع إلى ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى».

وطالبت بعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

مطار بغداد

في بغداد، قال رئيس خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، الفريق سعد معن، إن مطار بغداد الدولي ومحيطه تعرضا لهجوم بـ 5 صواريخ، أسفر عن إصابة 4 من موظفي وعناصر أمن المطار، إضافة إلى مهندس بجروح متفاوتة.

وأضاف: «توزعت أماكن السقوط داخل حرم المطار، وفي محطة تحلية المياه، وبالقرب من قاعدة علاء الجوية وسجن بغداد المركزي (الكرخ).

وفور وقوع الحادث، شرعت القوات الأمنية بعمليات تفتيش دقيقة أسفرت عن ضبط المنصة التي انطلقت منها الصواريخ مخبأةً داخل عجلة في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد».

إعادة انتشار

وقرّرت إسبانيا إجراء عملية إعادة انتشار «مؤقتة» لعسكرييها الموجودين في العراق، وذلك بسبب «تدهور الوضع الأمني»، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع، أمس، دون أن توضح مكان التموضع الجديد.

وأوضحت في بيان أن «إسبانيا قررت المضي قدماً في عملية إعادة انتشار مؤقتة لمجموعة العمليات الخاصة، بانتظار تطور الأوضاع».

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية، ليرتفع عدد المسيرات التي تم إسقاطها أمس، إلى 31 مسيرة في منطقتي الرياض والشرقية. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير مسيَّرة في المنطقة الشرقية.