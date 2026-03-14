القيادة الوسطى الأميركية: قاذفات القنابل 2-B تقلع لأداء مهمة في إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) انطلاق طائرات "نورثروب غرومان B-2" في مهمة ضمن عملية “الغضب الملحمي” المستمرة ضدّ إيران.

وقالت القيادة إنّ القاذفات ستُنفّذ ضرباتٍ بعيدة المدى تستهدف القضاء على التهديدات الصادرة عن النظام الإيراني ومنعه من إعادة بناء قدراته العسكرية.

وكتبت القيادة على منصّة X: «تُقلِع قاذفات الشبح B-2 لتنفيذ مهمة ضمن عملية “الغضب الملحمي”، حيث تُطلق نيراناً بعيدة المدى ليس فقط للقضاء على التهديد الصادر عن النظام الإيراني اليوم، بل أيضًا لحرمانه من القدرة على إعادة بناء قدراته في المستقبل».

وتتميّز هذه الطائرات الشبحية بقدرتها على تنفيذ مهام عابرة للقارات، وإطلاق ذخائر موجَّهة بدقة ضد الأهداف المحصَّنة.