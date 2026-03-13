هل تمثل مسيّرات إيران تهديداً لكاليفورنيا؟

صرح حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، جافين نيوسوم، بأنه لا يوجد تهديد وشيك للولاية، على الرغم من تحذير مكتب التحقيقات الفيدرالي من احتمال إطلاق إيران طائرات مسيّرة إلى الساحل الغربي كونه إجراء انتقامياً في إطار الحرب الدائرة حالياً.

وقال نيوسوم، إن قضايا الطائرات المسيّرة «تحتل دائماً صدارة أولوياتنا». وأضاف: «كنا على علم بهذه المعلومات.. الأمر كله يتعلق بموقف الاستعداد لأسوأ السيناريوهات».

وحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي مؤخراً دوائر الشرطة من إيران واحتمالية قيامها بشن هجوم في كاليفورنيا، مع الإشارة في التحذير إلى أن هذه المعلومات «غير مؤكدة». وجاء في التحذير:

«يُزعم أن إيران كانت تطمح إلى شن هجوم مفاجئ باستخدام مسيرات تنطلق من سفينة مجهولة قبالة سواحل الولايات المتحدة، وبصفة خاصة ضد أهداف غير محددة في كاليفورنيا، حال قيام الولايات المتحدة بشن ضربات ضد إيران».

وأضاف التحذير: «ليس لدينا معلومات إضافية عن توقيت هذا الهجوم المزعوم أو أسلوبه أو هدفه أو مرتكبيه».

وتم نشر التحذير على منصة «إكس» من جانب المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد تقرير بثته قناة «أيه بي سي نيوز».

وسُئل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ذلك، أول من أمس، في قاعدة اندروز المشتركة. وقال: «يجري التحقيق في الأمر، لكن هناك الكثير من الأحداث الجارية. ليس بوسعنا إلا التعامل معها عند حدوثها».

وقالت الشرطة في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو إنها تراقب الأحداث العالمية بحثاً عن أي مخاطر على مدينتيهما، وقالت إنها تتعامل بشكل وثيق مع سلطات الولاية والسلطات الفيدرالية.

وقالت المتحدثة باسم البيت ​الأبيض كارولاين ليفيت، أمس، إن تحذير ‌مكتب التحقيقات ​الاتحادي «إف.بي.آي» لوكالات إنفاذ القانون الشهر الماضي من احتمال أن تحاول طهران الرد على أي ضربات أمريكية على إيران بشن هجمات بطائرات مسيرة في كاليفورنيا، استند إلى معلومة واحدة غير مؤكدة، ⁠مضيفة أنه لم يكن هناك قط مثل هذا التهديد للولايات المتحدة من إيران.

وقالت ليفيت في منشور على «إكس»، إن التحذير استند ​إلى رسالة ⁠بريد ⁠إلكتروني واحدة أرسلت إلى سلطات إنفاذ القانون المحلية في كاليفورنيا، تحتوي على معلومة واحدة غير مؤكدة. وكتب ⁠ليفيت: «للتوضيح: لا يوجد أي تهديد من إيران على وطننا، ولم يكن موجوداً أبداً».