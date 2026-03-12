مجلس الأمن يطالب إيران بوقف هجماتها على دول الخليج والأردن

إسرائيل رفضت وضع سقف زمني للحرب.. والضربات المتبادلة مستمرة

اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس، قراراً يطالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن، فيما قال ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حرب إيران ستنتهي قريباً، بينما رفضت إسرائيل تحديد سقف زمني.

ويدين نص القرار «أي عمل أو تهديد» من جانب إيران «يهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل بأي شكل من الأشكال في الملاحة الدولية في مضيق هرمز».

وأيّدت 13 دولة النص الذي قدمته البحرين مع بقية أعضاء مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الأردن، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

إلى ذلك، قال ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حرب إيران ستنتهي قريباً. وأضاف لموقع أكسيوس الإخباري ⁠أنه «لم يتبق شيء يذكر» لاستهدافه في إيران، مضيفاً: «القليل هناك ​وهناك... ‌أي وقت ​أريد أن ⁠أنهيها، ستنتهي».

وقال ترامب: «بمجرد أن أرغب في إيقافها، ستتوقف»، متوقعاً أن تنتهي الحرب «قريباً»، وذلك إثر إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران ستستمر «من دون أي سقف زمني».

وفي مواجهة ارتفاع أسعار النفط الذي يهدد الاقتصاد العالمي والتداعيات السلبية للحرب على حزبه، غيّر ترامب لهجته منذ الاثنين، معلناً أن الحرب ستكون «قصيرة».

استخدام «هرمز»

وقال ترامب إن شركات النفط ينبغي أن تواصل استخدام مضيق هرمز، رغم التوترات الأمنية في المنطقة، مؤكداً أن الولايات المتحدة نجحت في إزالة التهديدات الإيرانية المحتملة للممر المائي الحيوي.

وعند سؤاله عن مجتبى خامنئي، المرشد الإيراني الجديد، رفض ترامب التعليق قائلاً: «لن أتحدث عن مجتبى خامنئي».

يأتي التعليق في وقت أشار تقييم الاستخبارات الإسرائيلية إلى أن مجتبى خامنئي أصيب في بداية الحرب، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول في الاستخبارات الإسرائيلية وضابط احتياط مطلع على الأمر.

كذلك نقلت الوكالة عن مسؤول إيراني تأكيده ⁠أن مجتبى أصيب بـ«جروح طفيفة»، ‌لكنه ‌يواصل ‌عمله. ولم يقدم ​المسؤول ‌أي تفاصيل ​عن ⁠توقيت ​إصابته ⁠أو سبب ⁠عدم ⁠إدلائه بأي بيانات علنية منذ اختياره زعيماً ‌أعلى.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الحرب ضد إيران ستستمر «طالما كان ذلك ضرورياً». وأضاف: «هذه العملية ستستمر بدون أي حد زمني حتى تحقيق جميع الأهداف وحسم المعركة».

وتحدث كاتس عن «نجاحات مذهلة في الهجوم والدفاع» بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة.

وقال إن إسرائيل ستواصل الهجوم من أجل القضاء على جهاز السلطة «في طهران وفي أنحاء إيران يوماً بعد يوم، وهدفاً تلو الآخر». وأضاف أن ذلك من شأنه أن يمكن الشعب الإيراني من الثورة والإطاحة بالقيادة في البلاد.

انفجارات

في غضون ذلك، سمع دوي سلسلة من الانفجارات القوية أمس، في أنحاء طهران، وشوهدت أعمدة من الدخان تتصاعد من موقع في شرق طهران، حسبما ذكر صحافي بوكالة فرانس برس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، أن سلاح الجو شن موجة غارات جوية على طهران وغرب إيران، مستهدفاً عشرات مواقع البنية التحتية للنظام الإيراني.

وأضاف، أن الطائرات المقاتلة استهدفت جنوداً إيرانيين في مقر «الحرس الثوري» بالعاصمة وتم القضاء عليهم على الفور، ونشر لقطات من العملية.

وأضاف أن الضربات شملت مقرات ومراكز قيادة سلاح الجو التابع للحرس، ومجمع جامعة الإمام حسين الأكاديمية العسكرية للحرس، التي استخدمها الجنود نقطة تمركز.

بالإضافة إلى مواقع تخزين وإنتاج الصواريخ الباليستية وصواريخ الدفاع الجوي. كما استهدفت الضربات مقرات وقواعد عسكرية لقوات الأمن الداخلي الإيرانية، وقوات الباسيج شبه العسكرية، ومقر وزارة الاستخبارات الإيرانية.

ضرب سفن

وقال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للمملكة المتحدة إن سفناً عدة تعبر من الخليج العربي ومضيق هرمز تعرضت لضربات بمقذوفات.

وذكرت هيئة المعلومات البحرية التي تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية أن «مقذوفاً غير معلوم» ضرب سفينة شحن في مضيق هرمز، ما أسفر عن اندلاع حريق على متنها، وطلب الطاقم المساعدة وجرى إخلاء السفينة.

وأفادت الهيئة لاحقاً بإخماد الحريق وأن الحد الأدنى لعدد أفراد طاقم التشغيل ظل على متن السفينة.

وأضاف مركز عمليات التجارة البحرية أن ناقلة بضائع تعرضت لضربة بمقذوف قبالة سواحل الخليج، مشيراً إلى أن طاقمها بخير أيضاً.

وذكر مركز العمليات قبل ساعات أن سفينة حاويات أخرى تم استهدافها بمقذوف عند مدخل مضيق هرمز إلى الشرق قليلاً.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية دمرت سفناً بحرية إيرانية عدة، من بينها 16 سفينة مخصصة لزرع الألغام، بالقرب من مضيق هرمز.

في الأثناء، شنت إيران موجة جديدة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.

وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل بأن الصواريخ في إسرائيل إما تم اعتراضها وإما سقطت في مناطق غير مأهولة. ووصفت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، هذه الهجمات بأنها أضخم موجة منذ بدء الحرب.