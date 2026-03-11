ترامب يحذر من تداعيات عسكرية خطيرة إن أقدمت إيران على تفخيخ مضيق هرمز

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "دمرت تماماً" عشر سفن إيرانية غير نشطة لزرع الألغام البحرية، بعد تواتر تقارير بشأن تحركات إيران في مضيق هرمز.

وهدّد ترامب إيران بتداعيات خطرة في حال تفخيخ مضيق هرمز، بعدما أطلقت طهران التي تتعرض لضربات عنيفة في إطار الهجوم الأميركي الإسرائيلي، سلسلة مواقف عالية السقف بشأن مواصلة الحرب ومنع تصدير النفط عبر الممر الحيوي.

ورغم أن ترامب لمح الاثنين الى أن الحرب قد تنتهي قريبا، لا تظهر أي مؤشرات إلى ذلك. وأفاد صحافيو فرانس برس ليل الثلاثاء عن سماع انفجارات جديدة في شمال طهران وغربها، بعدما هزتها أخرى في وقت سابق. ولم تعرف الأهداف التي طاولها القصف.