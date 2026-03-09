ترامب: الحرب على إيران شارفت على الانتهاء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب الدائرة مع إيران تقترب من نهايتها، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية تسير بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية التي وضعتها الإدارة الأمريكية.

ونقلت شبكة "سي بي إس" الأمريكية عن ترامب قوله إن الولايات المتحدة «متقدمة بفارق كبير عن الإطار الزمني الأولي للحرب الذي قُدّر بنحو أربعة إلى خمسة أسابيع»، مضيفاً أن «الحرب الإيرانية انتهت إلى حد كبير وقد تنتهي قريباً».

وأشار ترمب إلى أن الضربات العسكرية أضعفت القدرات العسكرية الإيرانية بشكل كبير، معتبراً أن إيران «لم يعد لديها أسطول بحري أو اتصالات أو سلاح جو قادر على التأثير في مسار الحرب».

وفي سياق متصل، كشف ترمب أنه يفكر في شخصية قد تتولى قيادة إيران بعد المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه «لا يملك أي رسالة لمجتبى خامنئي»، في إشارة إلى نجل المرشد الذي خلف والده في منصب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية.

بالتوازي، أعلن الكرملين أن اتصالاً هاتفياً جرى بين ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وُصف بأنه «بناء وصريح»، حيث ناقش الجانبان تطورات الحرب في إيران إضافة إلى الحرب في أوكرانيا.

وأضاف الكرملين أن بوتين قدم خلال الاتصال عدة مقترحات تهدف إلى إنهاء الحرب في إيران بسرعة واحتواء التصعيد في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية في الشرق الأوسط منذ أواخر فبراير الماضي، وسط ضغوط دولية متزايدة لوقف التصعيد والتوصل إلى تسوية سياسية للصراع.