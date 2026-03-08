ترامب يتوعد إيران بضربة قوية جداً وهزيمة ساحقة

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراً شديد اللهجة للقيادة في طهران، حيث توعد النظام الإيراني بضربات قاسية جداً وأنه سيواجه هزيمة ساحقة مع استمرار العمليات العسكرية، في حين ‌تقدم الرئيس الإيراني باعتذار للدول المجاورة ​عن الاعتداءات ضدها، بينما واصلت طهران عملياً هذه الاعتداءات، ما يعني وفق مراقبين ممارسة الكذب، أو انقسام بين القيادات الإيرانية بفعل الضربات الأمريكية والإسرائيلية المكثفة.

وتعهد ترامب، في وقت مبكر من صباح أمس، بمواصلة العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، مؤكدًا أن البلاد ستتعرض لضربة قوية جدا، حتى بعد أن اعتذر رئيسها عن الهجمات التي استهدفت دولًا مجاورة في المنطقة.

وقال ترامب في منشور على منصة «تروث سوشال»: ستتعرض إيران خلال الساعات المقبلة لضربة قوية جدا. ويجري النظر بجدية في ⁠استهداف مناطق وفئات لم تكن مُدرجة ضمن خطط ⁠الاستهداف حتى هذه اللحظة، وذلك بسبب سلوك إيران السيئ . محذراً من أن مصيرهم سيكون «الدمار التام والموت المحتم».

وفي كلمة خلال فعالية شارك فيها قادة من أمريكا اللاتينية في ميامي بولاية فلوريدا، قال ترامب، إن نظيره الإيراني «اعتذر واستسلم إلى جيرانه في الشرق الأوسط، ووعد بأنه لن يطلق النار عليهم بعد الآن... هذا الوعد كان ممكناً فقط بسبب الهجوم المتواصل».

وأضاف أن الولايات المتحدة دمرت 42 سفينة تابعة للبحرية الإيرانية في ثلاثة أيام. وأضاف: «لم تعد إيران متنمّر الشرق الأوسط بل باتت فاشل الشرق الأوسط، وستكون كذلك لعقود مقبلة إلى أن يستسلموا، أو على الأرجح أن ينهاروا كلياً».

وبعد وقت قصير من اعتذار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان شخصياً للدول المجاورة التي تأثرت بأفعال إيران، وتأكيده إن مجلس القيادة المؤقت وافق على تعليق الهجمات على الدول المجاورة. هددت طهران بمواصلة الهجمات والتصعيد.

وفي مؤشر على الانقسام في القيادة، اعتبر النائب المحافظ جلال رشيدي كوشي أن رسالة بزشكيان بدت ضعيفة من حيث النص وطريقة التعبير وحتى لغة الجسد.

وقال غلام حسين محسني إجئي، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، وهو ‌أيضاً عضو في مجلس القيادة المؤقتة، الذي شُكل بعد اغتيال المرشد علي خامنئي، إن الضربات على دول المنطقة ستستمر.

مواصلة الحرب

في الاثناء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، إن إسرائيل ستواصل حربها على إيران «بكل قوتها»، وإنها تسيطر بشكل شبه كامل على الأجواء الإيرانية.

وأضاف في خطاب متلفز: «لدينا خطة منهجية للقضاء على النظام الإيراني، وتحقيق العديد من الأهداف الأخرى». وقال نتانياهو، إن إسرائيل لديها «الكثير من المفاجآت» خلال المرحلة التالية من عمليتها في إيران.

80 مقاتلة

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن «أكثر من 80 طائرة مقاتلة» شنت غارات في طهران ومناطق وسط إيران.

وسُمع دوي انفجارات عدة في العاصمة الإيرانية طهران الليلة الماضية. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع الانفجارات، فيما كانت الدفاعات الجوية تنشط فوق العاصمة.

وقال المتحدث العسكري إيفي ديفرين، إن نحو 7500 من الذخائر أُلقيت على أهداف داخل إيران خلال هذه العملية.

وفي بيان منفصل أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ موجة جديدة من الضربات على طهران وأصفهان. وقال إنه رصد صواريخ أطلقتها إيران على ‌إسرائيل في ثماني فترات مختلفة، أمس السبت، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في أجزاء من البلاد.

وأعلن أنه نفذ سلسلة غارات جوية مركزة، استهدفت مواقع حيوية في العاصمة الإيرانية طهران، شملت مستودعاً تحت الأرض مخصصاً لتخزين الصواريخ الباليستية، إضافة إلى جامعة عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع أضرار جسيمة في جميع أنحاء البلاد، في أعقاب غارات جوية الليلة قبل الماضية.

وذكر التلفزيون الرسمي أن مطار مهر آباد المحلي في غرب طهران، كان هدفاً للهجمات. وأظهرت الصور حرائق في المطار، وتردد أن منشآت عسكرية في طهران، وكذلك في وسط وغرب وشمال غرب إيران تعرضت للقصف أيضاً.