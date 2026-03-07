أنباء عن مساعدة روسية لإيران في استهداف الجيش الأمريكي

صرح مسؤولان مطلعان على معلومات استخباراتية أمريكية، بأن روسيا وفرت لإيران معلومات يمكن أن تساعدها على استهداف سفن وطائرات حربية وأصول أمريكية أخرى في المنطقة.

ولفت المسؤولان اللذان لم يُصرح لهما بالتعليق علناً على هذه المسألة الحساسة وتحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إلى أن الاستخبارات الأمريكية لم تتوصل إلى أن روسيا تقوم بتوجيه إيران بشأن كيفية استخدام هذه المعلومات.

إلا أن هذه تعد أول إشارة على أن موسكو سعت إلى الانخراط في الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قبل أسبوع.

وقلل البيت الأبيض من شأن التقارير التي تفيد بأن روسيا تشارك معلومات استخباراتية مع إيران بشأن أهداف أمريكية في المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الجمعة للصحفيين: "من الواضح أن هذا لا يُحدث أي فارق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية في إيران لأننا ندمرهم تماما."

ورفضت ليفيت الإفصاح عما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن ما تردد عن تبادل المعلومات الاستخباراتية، أو بشأن ما إذا كان يعتقد أن روسيا يجب أن تواجه عواقب، قائلة إنها ستترك للرئيس الحديث عن ذلك بنفسه.