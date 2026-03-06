الجيش الأمريكي يعلن ضرب حاملة مسيرات إيرانية

قال الجيش الأمريكي في وقت مبكر من اليوم الجمعة إن حاملة مسيرات إيرانية تعرضت للهجوم واشتعلت فيها النيران.

وأظهرت الرسالة الصادرة عن القيادة المركزية للجيش الأمريكي لقطات باللونين الأبيض والأسود للحاملة وهي تشتعل فيها النيران بعد تعرضها لضربات متعددة.

ولم يقر الجيش الإيراني على الفور بالهجوم. ولم تقدم طهران تفاصيل عن خسائرها في العتاد في الحرب حتى الآن.

يذكر أن حاملة المسيرات، المسماة "إيريس شهيد باقري"، هي سفينة حاويات محولة

وكانت إيران قد دشنتها في فبراير 2025.

وذكرت تقارير في ذلك الوقت أن السفينة مزودة بمدرج بطول 180 مترا للطائرات المسيرة، ويمكنها السفر لمسافة تصل إلى 22 ألف ميل بحري دون الحاجة إلى التزود بالوقود في الموانئ.

ويأتي الهجوم في الوقت الذي صرحت فيه القيادة المركزية بأن "القوات الأمريكية لا تتوانى عن مهمة إغراق البحرية الإيرانية بالكامل".