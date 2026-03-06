رئيس أذربيجان يتوعد إيران بالرد الانتقامي

توعد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، باتخاذ إجراءات انتقامية عسكرية ضد إيران، رداً على هجوم بطائرات مسيرة على إقليم نخجوان ذاتي الحكم في أذربيجان، وأعلنت بلاده إغلاق مجالها الجوي ومعابرها الحدودية، تزامنا مع رفضها النفي الإيراني ومطالبتها طهران باعتذار رسمي ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم.

وصعد الرئيس إلهام علييف من لهجته، واصفا الهجوم بأنه "عمل إرهابي وعدواني غير مبرر".

وأكد علييف، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، أنه أصدر تعليمات للقوات المسلحة بالاستعداد لتنفيذ "إجراءات ثأرية مناسبة"، مضيفا "مستعدون لإظهار قوتنا ضد أي قوة معادية، ويجب ألا ينسوا ذلك في إيران".

بيان وزارة الدفاع

وردا على النفي الإيراني الأولي، أصدرت وزارة الدفاع الأذربيجانية بيانا مكملا أكدت فيه أن التحقيقات الفنية أثبتت انطلاق الطائرات المسيرة من الأراضي الإيرانية، معتبرة أن تصريحات هيئة الأركان الإيرانية "غير صحيحة".

وكشفت الوزارة في حصيلة محدثة أن الهجوم نفذ بـ 4 طائرات مسيرة "وليس طائرتين كما أعلن في البداية"، تمكن الجيش من تحييد إحداها، وأضاف البيان الأذربيجاني بلهجة حازمة "نتوقع من القوات المسلحة الإيرانية وضع حد للإنكار، وتقديم اعتذار، ومعاقبة المسؤولين عن هذه الهجمات".

وكانت مسيرة قد سقطت فوق مبنى الركاب بمطار نخجوان الدولي، في حين سقطت أخرى قرب مدرسة في قرية "شكر آباد" إبان ساعات الدوام، مما أسفر عن إصابة 4 مدنيين إصابات في الرأس، نقلوا إثرها إلى المستشفى وحالتهم مستقرة.

وعقب الهجوم، استدعت الخارجية الأذربيجانية السفير الإيراني مجتبى درميتشيلو وسلمته مذكرة احتجاج رسمية.