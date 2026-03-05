واشنطن: انخفاض هجمات إيران الصاروخية 86%

أعلن رئيس الأركان الأمريكي دان كين، أمس، أن نسبة إطلاق الصواريخ الإيرانية انخفضت بشكل حاد منذ بداية الضربات الأمريكية الإسرائيلية، السبت الماضي.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في واشنطن أن الانخفاض بنسبة 86 % مقارنة باليوم الأول لانطلاق العمليات، موضحاً أن هناك انخفاضاً بنسبة 23 % خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فقط، كما تراجعت هجمات الطائرات المسيرة 73 %.

وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، إن بلاده تنتصر معتبراً أن النظام الإيراني انتهى. وأضاف: «نسيطر على الممرات البحرية والمجال الجوي لإيران ونتحكم بمصيرها»، مؤكداً أنه «تم تدمير البحرية الإيرانية بالكامل». ولفت إلى أن غواصة أمريكية أغرقت سفينة حربية إيرانية باستخدام طوربيد في المحيط الهندي.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس، عن مسؤولين أنه رغم الرفض العلني للتفاوض من واشنطن لإنهاء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية، فإن الاستخبارات الإيرانية تواصلت بشكل غير مباشر مع الاستخبارات الأمريكية، عارضة مناقشة شروط إنهاء النزاع.

وكشفت مصادر مطلعة لموقع «أكسيوس» أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قدم استفساراً رسمياً إلى البيت الأبيض طلباً لتوضيحات حول معلومات تشير إلى وجود اتصالات سرية أمريكية إيرانية.