إسقاط مسيّرتين قرب مطار بغداد.. ودوي انفجارات في أربيل

أسقطت طائرتان مسيّرتان، مساء أمس، قرب مطار بغداد الدولي بعد ساعات من هجوم مماثل، وفق ما أفاد مصدران أمنيان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال مصدر أمني عراقي، إن الطائرتين أُسقطتا قرب المطار من دون تسجيل إصابات، أو أضرار مادية، فيما أكد مصدر أمني آخر في بغداد وقوع الحادث.

ويضم مطار بغداد قاعدة عسكرية تستضيف فريق دعم لوجستي تابعاً للسفارة الأمريكية، وكان يضم سابقاً قوات من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة خلال غزو العراق عام 2003.

في غضون ذلك، دعت السفارة الأمريكية في بغداد رعاياها إلى مغادرة العراق فوراً. وقالت في بيان عبر منصة «إكس»: إن على المواطنين الأمريكيين في العراق المغادرة «حالما تسمح الظروف بذلك»، والبقاء في أماكن إقامتهم إلى أن تصبح الظروف آمنة للمغادرة، مضيفة: «إذا كان الوضع آمناً، فعلى المواطنين الأمريكيين مغادرة العراق الآن».

كما سمع، أمس، دوي انفجارات جديدة في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق، وتركزت الأصوات قرب مطار أربيل، حيث تتمركز قوات أمريكية في إطار التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة واشنطن.