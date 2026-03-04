"روس آتوم" الروسية توقف عملياتها في محطة بوشهر النووية بإيران

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن شركة ‌روس آتوم الروسية قولها إن عملياتها في محطة الطاقة النووية بمدينة ⁠بوشهر الإيرانية توقفت.

وأضافت الوكالة نقلا عن أليكسي ليخاتشيف مدير عام الشركة أن أكثر من 600 عامل كانوا يعملون ‌في ⁠محطة بوشهر، وأنهم يغادرون البلاد، وجرى إجلاء نحو 100 ⁠عامل من المحطة يوم السبت بالتزامن مع ⁠بدء الغارات الأمريكية والإسرائيلية على ⁠إيران.

وحذرت روسيا في وقت سابق من تزايد الخطر على محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية بسبب الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وقال أليكسي ليخاتشوف، رئيس شركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية، يوم الثلاثاء في موسكو إنه جرى سماع دوي انفجارات على بعد بضعة كيلومترات من المحطة.

يذكر أن بوشهر هي محطة الطاقة النووية الوحيدة في إيران، وتقع على بعد نحو 760 كيلومترا جنوب طهران على الخليج ويقوم مفاعلها الذي صممته روسيا بتزويد البلاد بالكهرباء منذ عام 2011.