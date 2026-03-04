«التعاون الخليجي» يدين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية

أدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الجبانة والغادرة على دول المجلس واستهدافها للمنشآت المدنية والدبلوماسية، وآخرها مقرات السفارات الأمريكية في السعودية ودولة الكويت، في انتهاك واضح لكافة القوانين الدولية والأممية المتعلقة بمقرات البعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى التعدي السافر على منشآت مدنية وسكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، أن هذه الاعتداءات الإيرانية على أراضي دول المجلس وتصعيدها غير المبرر وغير القانوني وغير الأخلاقي، دليل صارخ على نواياها الخبيثة تجاه دول المجلس، وسعيها الدائم لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

في الإطار ذاته، أشار إلى أن استهداف أراضي دول المجلس لا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة، وأنه يتوجب على إيران الوقف الفوري لاعتداءاتها الهمجية، مجدداً تضامن كافة دول المجلس ووقوفها صفاً واحداً في مواجهة هذه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، للدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية.