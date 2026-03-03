ميلوني : على إيران وقف هجماتها على دول الخليج

دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أمس، طهران إلى وقف هجماتها غير المبررة على دول الخليج، لتجنب اتساع نطاق النزاع. وقالت ميلوني في مقابلة متلفزة إن «الهدف هو الحؤول دون توسع الأزمة.

ولكنني أعتقد أنه لا شيء يمكن أن يتحسن إذا لم تضع إيران حداً لهجماتها غير المبررة بالكامل على دول الخليج». وأضافت ميلوني «لا يمكن أن نسمح بأن يمتلك النظام الإيراني الحالي صواريخ بعيدة المدى مزودة برؤوس نووية».

وقالت أيضاً «أنا قلقة من السياق العام ومن أزمة القانون الدولي التي نتجت بالتأكيد من الحرب في أوكرانيا، حين تعمد عضو في مجلس الأمن مهاجمة جاره. أن يؤدي ذلك إلى الفوضى كان أمراً حتمياً».