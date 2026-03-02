إيران بلا مرشد.. وقيادة ثلاثية مؤقتة تتولى مهام خامنئي

الرئيس الأمريكي: تم القضاء على 48 مسؤولاً والعمليات تتقدم بسرعة

الجيش الأمريكي ينفي مزاعم إيران عن إصابة «لينكولن» بالصواريخ

بعد اعترافها أمس بمقتل مرشدها علي خامنئي في غارة على مكتبه فجر السبت، أعلنت طهران أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية وعضو في مجلس صيانة الدستور سيتولون مهام المرشد إلى حين انتخاب خليفته.

ونقلت وكالة (إرنا) الإيرانية عن النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر قوله: «سيتولى الرئيس ورئيس السلطة القضائية وعضو من مجلس صيانة الدستور مهام المرشد الأعلى بالنيابة خلال الفترة الشاغرة»، وفقاً لوكالة «إيرنا». وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.

كما أفاد التلفزيون الإيراني، أمس، بمقتل عدد من كبار قادة القوات المسلحة والحرس الثوري الإيراني جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية واسعة النطاق التي استهدفت إيران، السبت.

وأوضح أن من بين القتلى رئيس أركان القوات المسلحة، عبدالرحيم موسوي، والقائد العام للحرس الثوري، محمد باكبور، ومستشار القائد الأعلى وأمين مجلس الدفاع، علي شمخاني، إضافة إلى وزير الدفاع عزيز نصير زاده.

48 مسؤولاً

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز أن 48 مسؤولاً إيرانياً قُتلوا حتى الآن في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مشيراً إلى أن هذه العمليات «تتقدم بسرعة». وأفادت الصحافية التي تحدثت إلى ترامب في منشور على منصة إكس، ونقلت عنه القول «الأمور تتقدم بسرعة. لا أحد يصدق أننا نجحنا. تم القضاء على 48 مسؤولاً دفعة واحدة».

ونُقل عن ترامب قوله في مقابلة منفصلة مع قناة «سي إن بي سي»، «نقوم بواجبنا ليس فقط من أجل أنفسنا، بل من أجل العالم أجمع. وكل شيء يسير وفق الجدول الزمني المحدد». وأضاف «الأمور تتطور بشكل إيجابي للغاية».

وقال إن الولايات المتحدة دمرت 9 سفن حربية إيرانية و«دمرت إلى حد كبير» مقر البحرية الإيرانية. وأضاف «لقد أبلِغتُ للتور بأننا دمرنا وأغرقنا تسع سفن عسكرية إيرانية، بعضها كبير ومهم».

وتابع «سنستهدف البقية، وقريباً ستكون عائمة في أعماق البحر أيضاً! في هجوم آخر، دمرنا بشكل كبير مقر بحريتهم»، مضيفاً بتهكم «في ما عدا ذلك، بحريتهم في أحسن حال!».

أُجريت المقابلتان قبل أن يعلن الجيش الأمريكي لأول مرة عن خسائره في الحرب، إذ أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) مقتل ثلاثة أمريكيين لم تحدد هوياتهم، وإصابة خمسة آخرين بجروح خطرة، فضلاً عن بعض الإصابات الطفيفة.

وقالت «سنتكوم» إن «الوضع متقلب، لذلك احتراماً للعائلات، سنحجب أية معلومات إضافية، بما في ذلك هوية المحاربين الذين سقطوا في القتال، حتى مرور 24 ساعة على إبلاغ ذويهم».

وأضافت أن عدة جنود آخرين أصيبوا بجروح «طفيفة» جراء الشظايا وبارتجاجات دماغية، ويجري «إعادة تعيينهم في مهامهم». كما أعلنت «سنتكوم» أن الولايات المتحدة أغرقت سفينة حربية إيرانية في ميناء بخليج عُمان.

و​أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان استهداف حاملة ‌الطائرات الأمريكية إبراهام لينكولن ‌بأربعة ‌صواريخ باليستية.

لكن الجيش الأمريكي قال إن «لينكولن» لم تُصب والصواريخ «التي أُطلقت لم تقترب حتى من الهدف».

كما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن ناقلة نفط تغرق بعدما تعرّضت للاستهداف أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز.

وقال إن مصير الناقلة التي استُهدفت أثناء محاولتها العبور عبر مضيق هرمز هو «أنها تغرق الآن». وبثّ التلفزيون مشاهد أظهرت تصاعد دخان أسود كثيف من الناقلة المشتعلة في عرض البحر.

وقال «الحرس الثوري الإيراني» إنه نفذ هجمات بالصواريخ والمسيرات ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية، مشيراً إلى إصابة 3 ناقلات نفط تابعة لأمريكا وبريطانيا في الخليج العربي ومضيق هرمز.

في اتجاه قبرص

في لندن، أعلن وزير الدفاع البريطاني أن إيران أطلقت صاروخين باليستيين «في اتجاه قبرص» في سياق «الهجمات الانتقامية العشوائية» بعد الضربات الأمريكية الإسرائيلية، لكنه أبدى اعتقاده أن الغاية منهما لم تكن استهداف الجزيرة المتوسطية.

وقال جون هيلي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) «أطلق صاروخان باليستيان في اتجاه قبرص»، موضحاً أن طائرات مقاتلة بريطانية شاركت في عمليات «دفاعية» في المنطقة.

من جانبه، قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في منشور على منصة إكس إنّه تلقى اتصالاً من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مشيراً إلى أنه «أكد بوضوح لا لبس فيه أن قبرص لم تكن هدفاً».

قتلى في إسرائيل

في إسرائيل أتمت العشرات من المقاتلات التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي موجة أخرى من الضربات فوق طهران، استهدفت عشرات المقار ونقاط القيادة المركزية التابعة للنظام الإيراني، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وكان من بين الأهداف المقر العام لقوى الأمن الداخلي الإيراني، «الذي كان بمثابة مركز للقيادة والسيطرة والمسؤول عن ربط القيادة العليا بقوات النظام على الأرض، وتولى قيادة القمع الوحشي ضد الشعب الإيراني».

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مقر «ثأر الله»، الذي كان بمثابة قيادة الدفاع عن طهران ضد التهديدات العسكرية. ووفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: «فإن تدمير هذه المقار سيضر بجهود نظام الإرهاب الإيراني للحفاظ على استقراره».

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتكثيف الضربات الجوية على طهران في الأيام المقبلة، مؤكداً حشد كامل القوات العسكرية في الحملة ضد إيران.

وقال في تصريح متلفز «أصدرت تعليمات لاستمرار الحملة... قواتنا تضرب قلب طهران بقوة شديدة، وهذا سيتصاعد في الأيام المقبلة».

وأضاف «نحن منخرطون في حملة يقوم فيها جيش الدفاع الإسرائيلي بحشد قوته الكاملة كما لم يحدث من قبل، لضمان وجودنا ومستقبلنا».

وقدم نتانياهو تعازيه إلى عائلات قتلى الضربات الإيرانية، وقال «هذه أيام قاسية. بالأمس هنا في تل أبيب، والآن في بيت شيمش، فقدنا أشخاصاً أعزاء».

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط تسعة قتلى و45 جريحاً في قصف صاروخي إيراني استهدف منطقة القدس، بينهم اثنان في حالة خطيرة في «بيت شيمش» غربي المدينة. وأشارت إلى أن فرق الإطفاء والإنقاذ من منطقة القدس تجري عمليات مسح للبحث عن أشخاص محاصرين آخرين في الموقع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تعبئة 100 ألف جندي من احتياطي الجيش في ظل الصراع المستمر مع إيران. ويبدو أن هذا العدد يأتي إضافة إلى 50 ألف جندي احتياط هم قيد الخدمة حالياً، بحسب صحيفة «ذا تايمز أوف إسرائيل».

وأفاد الجيش بأنه جرى تعزيز القوات البرية على حدود إسرائيل مع سوريا ولبنان وقطاع غزة، وفي الضفة الغربية.

ووفقاً للجيش الإسرائيلي، قامت قيادة الجبهة الداخلية وحدها بتعبئة 20 ألف جندي احتياط، مخصصين بشكل أساسي لجهود البحث والإنقاذ. كما شملت التعزيزات سلاح الجو الإسرائيلي والبحرية الإسرائيلية وشعبة الاستخبارات.