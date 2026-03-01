الجيش الإسرائيلي: وجهنا "ضربة قاسية" لمراكز القيادة والتحكم الإيرانية

قال الجيش الإسرائيلي إنه وجه "ضربة قاسية" إلى مراكز القيادة والتحكم الإيرانية الأحد، بعد موجة جديدة من الضربات طالت أهدافا عسكرية عدة.

وجاء في بيان للجيش "استهدفنا عشرات من مقار القيادة القتالية التابعة للنظام الإيراني منها مقار تابعة للحرس الثوري، ومقار استخبارات، وأخرى تابعة لسلاح الجو في الحرس الثوري، ومقار أمن داخلي".

وأضاف البيان "موجة الغارات تعمق الضربات التي تستهدف قدرات القيادة والتحكم للنظام الإيراني مع تصفية جنود داخل المقار المركزية".

وفي بيان منفصل، قال الجيش إن سلاح الجو الإسرائيلي "نفذ حتى الآن ضمن عملية زئير الأسد أكثر من 30 غارة استهدف فيها منظومة الصواريخ البالستية وأنظمة الدفاع التابعة للنظام الإيراني".

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش آفي دفرين في تصريح متلفز "قبل بضع ساعات، أكثر من 100 طائرة مقاتلة قصفت طهران".

وجاء ذلك بعد تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تكثيف الضربات الجوية على طهران في الأيام المقبلة، مؤكدا حشد "كامل القوات" العسكرية في الحملة ضد إيران.