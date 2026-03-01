التلفزيون الإيراني يعلن مقتل علي خامنئي

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، مساء السبت، مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، في تغريدة على حسابه في منصة "تروث سوشال".

أكدت وسائل إعلام حكومية إيرانية، مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل أعنف الهجمات على أهداف إيرانية منذ عقود.

وأعلنت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية في وقت مبكر اليوم الأحد وفاة خامنئي، وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لرويترز ‌في وقت سابق إن جثة الزعيم الإيراني عُثر عليها بعد غارة جوية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة عملت عن كثب مع إسرائيل لاستهداف خامنئي.

وكتب ترامب في منشور على موقع تروث سوشال أن أنظمة المخابرات والتتبع كانت تتعقب مكان خامنئي، مضيفا أنه "لم يكن هناك شيء يمكنه هو أو القادة الآخرون الذين قُتلوا معه فعله".

وكرر ترامب أن القصف المكثف والدقيق سيستمر دون انقطاع طوال الأسبوع أو طالما كان ذلك ضروريا ⁠لتحقيق هدفنا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال في وقت سابق إن مجمع خامنئي قد دمر. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر إن وزير الدفاع الإيراني أمير ناصر زاده وقائد الحرس الثوري محمد باكبور قُتلا في الهجمات الإسرائيلية .

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تأكد من مقتل خمسة قادة عسكريين كبار آخرين، من بينهم علي شمخاني، مستشار الزعيم الأعلى الإيراني. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن صهر خامنئي وزوجة ابنه قُتلا أيضا.