مطار اسطنبول يعلن إلغاء الرحلات إلى طهران مساء الجمعة

ألغت شركة "الخطوط الجوية التركية" وشركتان إيرانيتان رحلاتهما، مساء الجمعة، من إسطنبول إلى طهران، في ظل تهديدات أميركية بشنّ ضربات على إيران، وفق ما أظهر الموقع الإلكتروني لمطار إسطنبول.

وألغيت أربع رحلات أخرى مقررة السبت، بينها اثنتان للخطوط التركية، مقابل إبقاء ست رحلات أخرى حتى الآن.

وأُلغيت أيضاً رحلة للخطوط الجوية التركية كانت متجهة إلى تبريز (في شمال إيران)، وكان مقرراً إقلاعها عند الساعة 01,45 (22,45 ت غ) فجر السبت من إسطنبول.

ولم تدلِ السلطات التركية بأي تعليق الجمعة حول الوضع في إيران، ولم تصدر أي تعليمات محددة للمسافرين الأتراك الراغبين في التوجه إلى هذا البلد.

وتتقاسم تركيا حدوداً بطول نحو 550 كلم مع إيران، وتربطهما ثلاثة معابر برية.

