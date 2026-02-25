أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران تشمل ناقلات نفط

‌ذكرت ​وزارة الخزانة الأمريكية اليوم ⁠الأربعاء أنها فرضت ‌عقوبات ‌جديدة متعلقة ‌بإيران ‌على أربعة أفراد وعدة ‌كيانات ​وناقلات ‌نفط.

جاء ​ذلك ⁠في ​إشعار ⁠نشرته ⁠الوزارة ⁠على موقعها الإلكتروني.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي غادر طهران الأربعاء متجها إلى جنيف، عشية جولة جديدة من المباحثات مع الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

وستكون جولة الخميس، الثالثة ضمن الوساطة التي تقودها عُمان، بعد أولى في مسقط في السادس من فبراير، وثانية في المدينة السويسرية في 17 منه. ويأتي ذلك بالتزامن مع نشر الولايات المتحدة قوة عسكرية ضخمة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، مع توالي تهديداتها بشن هجوم عسكري على إيران في حال فشل الجهود الدبلوماسية.