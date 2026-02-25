عراقجي: إيران ستستأنف المحادثات مع الولايات المتحدة على أساس التفاهمات السابقة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قبل مغادرته إلى جنيف أن إيران ستستأنف المحادثات مع الولايات المتحدة استناداً إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة، مشيراً إلى أن طهران تلتزم بالحفاظ على العلاقات مع جيرانها وتعزيزها.

وغادر عراقجي طهران الأربعاء متجها إلى جنيف، عشية جولة جديدة من المباحثات مع الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

وستكون جولة الخميس، الثالثة ضمن الوساطة التي تقودها عُمان، بعد أولى في مسقط في السادس من فبراير، وثانية في المدينة السويسرية في 17 منه. ويأتي ذلك بالتزامن مع نشر الولايات المتحدة قوة عسكرية ضخمة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، مع توالي تهديداتها بشن هجوم عسكري على إيران في حال فشل الجهود الدبلوماسية.