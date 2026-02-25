Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
الشرق الأوسط

عراقجي: إيران ستستأنف المحادثات مع الولايات المتحدة على أساس التفاهمات السابقة

undefined's profile picture

وكالات

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قبل مغادرته إلى جنيف أن إيران ستستأنف المحادثات مع الولايات المتحدة استناداً إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة، مشيراً إلى أن طهران تلتزم بالحفاظ على العلاقات مع جيرانها وتعزيزها.

وغادر عراقجي طهران الأربعاء متجها إلى جنيف، عشية جولة جديدة من المباحثات مع الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

وستكون جولة الخميس، الثالثة ضمن الوساطة التي تقودها عُمان، بعد أولى في مسقط في السادس من فبراير، وثانية في المدينة السويسرية في 17 منه. ويأتي ذلك بالتزامن مع نشر الولايات المتحدة قوة عسكرية ضخمة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، مع توالي تهديداتها بشن هجوم عسكري على إيران في حال فشل الجهود الدبلوماسية.