رسالة غامضة للإيرانيين وسط تصاعد تهديدات ترامب: "الرئيس الأمريكي رجل أفعال"

شهدت مدن عدة في إيران، يوم الإثنين، حالة من الجدل والارتباك عقب تلقي مواطنين رسالة نصية مجهولة المصدر حملت عبارة لافتة: "الرئيس الأميركي رجل أفعال، انتظروا وشاهدوا"، وذلك بالتزامن مع تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وطهران.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الرسالة وصلت إلى عدد كبير من الهواتف المحمولة في مناطق مختلفة من البلاد، من دون أن يُعرف مصدرها أو الجهة التي تقف خلفها، ما أثار تساؤلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن توقيتها ودلالاتها السياسية.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تصاعد اللهجة الأميركية تجاه طهران، مع توالي التهديدات بشن هجوم واسع النطاق في حال فشل المسار الدبلوماسي.

وبحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ مستشاريه أنه يدرس خيار تنفيذ هجوم واسع خلال الأشهر المقبلة، بهدف الضغط على القيادة الإيرانية، في حال لم تفلح الجهود السياسية أو أي تحرك استباقي في تحقيق المطالب الأميركية.

ويرى مراقبون أن توقيت الرسالة ومضمونها قد يندرجان ضمن سياق الحرب النفسية المتبادلة بين الطرفين.