إيران.. موسوي رئيساً لهيئة الأركان وباكبور قائداً عاماً للحرس الثوري وحاتمي قائداً للجيش

عين المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الجمعة، اللواء عبدالرحيم موسوي رئيساً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية خلفا للفريق محمد باقري.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية أنه عقب مقتل باقري، أصدر خامنئي، مرسوما بتعيين موسوي رئيسا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

كما أصدر خامنئى قراراً بتعيين اللواء محمد باكبور قائداً عاماً للحرس الثوري الإيراني، وذلك عقب مقتل الفريق حسين سلامي، ومنحه في الوقت نفسه رتبة "اللواء".

وتعيين اللواء أمير حاتمي قائداً للجيش الإيراني.

وشنت إسرائيل، فجر اليوم الجمعة، هجوماً جوياً واسع النطاق على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في طهران وأصفهان.

وأسفرت الغارات عن مقتل القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس هيئة الأركان محمد باقري، إلى جانب اغتيال علماء نوويين، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية وإيرانية.

وردت إيران بإطلاق 100 طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل التي أعلنت لاحقا إسقاطها جميعا.





