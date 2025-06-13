إيران ترد بوابل من الصواريخ على إسرائيل

أعلن التلفزيون الرسمي مساء الجمعة بدء "هجمات صاروخية إيرانية" على إسرائيل ردا على الضربات التي نفذتها اليوم.

وأتى هذا الإعلان بعيد كلمة متلفزة للمرشد الأعلى علي خامنئي أكد فيها أن القوات المسلّحة الإيرانية "متأهبة، ويقف خلفها مسؤولو البلاد وكلّ أبناء الشعب... وبإذن الله فإن الجمهورية الإسلامية ستهزم النظام الصهيوني".

في إسرائيل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على "اعتراض التهديد"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول نوعية الصواريخ أو مواقع سقوطها المحتملة.

ودعا الجيش السكان في مختلف أنحاء البلاد إلى دخول الأماكن المحمية والملاجئ فوراً والبقاء فيها حتى إشعار آخر. وأظهرت مقاطع فيديو ارتفاع عمود من الدخان الأبيض في تل أبيب.

ودوّت صفارات الإنذار من هجمات جوية في كل من تل أبيب والقدس، في وقت متزامن مع إعلان الجيش عن الهجوم الإيراني.

ويأتي هذا الهجوم بعد سلسلة ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية ونووية داخل إيران، بينها منشأة نطنز وأهداف في أصفهان وطهران.