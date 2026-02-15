عراقجي يشارك في محادثات "غير مباشرة" مع الولايات المتحدة في جنيف

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتوجه من طهران، اليوم الأحد، إلى جنيف حيث ستعقد الجولة الثانية من المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

وغادر عراقجي والوفد المرافق له إلى العاصمة السويسرية بعد أن أُجريت الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة في عُمان الأسبوع الماضي. وستتولى عُمان دور الوسيط في محادثات جنيف، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية (إرنا) عبر قناتها على تطبيق "تليجرام".

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات التي أجريت في سلطنة عمان في السادس من الشهر الجاري بالجيدة جدا ، مضيفا أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق .

من جانبه وصف عراقجي المحادثات بأنها بداية جيدة.

وجاءت المحادثات وسط حشد عسكري بحري أمريكي ضخم.