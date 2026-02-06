عراقجي: إيران تدخل الدبلوماسية بعيون مفتوحة ولن تنسى أحداث العام الماضي

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إلى "الاحترام المتبادل" قبيل بدء المحادثات مع الولايات المتحدة في سلطنة عُمان.

وقال عراقجي مغرداً "تدخلُ إيرانُ مسارَ الدبلوماسيةِ بعيونٍ مفتوحة، ومن دون أن تنسى أحداثَ العامِ الماضي".

وأضاف "نشاركُ في التفاعلِ بحسنِ نية ونتمسّك بحقوقنا بثبات، وفي الوقتِ نفسه نقفُ بحزمٍ دفاعًا عن حقوقِنا".

وتابع وزير الخارجية الإيراني قائلا "يجب احترام الالتزامات. فالتكافؤ، والاحترام المتبادل، والمصلحة المشتركة ليست شعارات، بل ضرورة، وهي ركائز أي اتفاقٍ مستدام".

يأتي هذا قبيل بدء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان اليوم الجمعة، والتي ستكون بالغة الأهمية بشأن برنامج إيران النووي.

لكن استمرار الخلاف حول جدول الأعمال يعني أن إمكانية إحراز تقدم ستكون صعبة المنال رغم تزايد المخاوف من حرب إقليمية في الشرق الأوسط.