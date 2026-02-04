مسؤول إيراني رفيع: المحادثات مع أمريكا في عُمان حول "النووي" وبرنامج الصواريخ خارج النقاش

أكد مسؤول إيراني رفيع لرويترز أن المحادثات مع أمريكا في عُمان ستقتصر على البرنامج النووي وأن برنامج الصواريخ خارج النقاش.

من جهته أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأربعاء استعداد الولايات المتحدة لعقد محادثات مع إيران هذا الأسبوع، لكنه شدد على ضرورة أن تشمل برنامجيها الصاروخي والنووي.

وقال روبيو للصحافيين "إذا أراد الإيرانيون الاجتماع، فنحن جاهزون"، دون أن يؤكد تقارير نشرتها وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن محادثات غير مباشرة ستعقد الجمعة في سلطنة عمان.

وقالت وكالة تسنيم إن "مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة من المقرر أن تُعقد الجمعة في مسقط"، مضيفة أنها "ستقتصر على الملف النووي ورفع العقوبات عن إيران".

ونشرت وكالة أنباء الطلبة (إيسنا) تقريرا مماثلا، قالت فيه إن وزير الخارجية عباس عراقجي سيرأس الوفد الإيراني الذي سيضم أيضا الدبلوماسيين البارزين مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي.

وأضافت "إيسنا" أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيمثل بلاده في المحادثات، مشيرة إلى إمكان مشاركة جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب.

وأكدت إيران رغبتها في التوصل إلى حل دبلوماسي، مشددة على ضرورة أن تقتصر المحادثات على الملف النووي، رافضة أي مفاوضات بشأن برنامجها الصاروخي أو قدراتها الدفاعية.

وتعقد محادثات الجمعة وسط تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة التي نشرت في الأيام الأخيرة حاملة طائرات ومجموعتها الضاربة في الشرق الأوسط.