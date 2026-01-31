انفجار مجهول الأسباب في مبنى بمدينة بندر عباس جنوب إيران

وقع انفجار السبت في مبنى بمدينة بندر عباس الإيرانية على ساحل الخليج، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية، فيما لا تزال أسباب الانفجار مجهولة.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الانفجار طال مبنى مؤلفا من ثمانية طوابق، ما أدى إلى "تدمير طابقين وإلحاق أضرار بعدد من المركبات والمتاجر" في محيط جادة معلّم في المدينة الجنوبية.

وأضاف أن فرق الإنقاذ والإطفاء كانت في المكان لتقديم المساعدة.

وأظهرت مشاهد بثّها التلفزيون الرسمي واجهة المبنى وقد نُسفت، كاشفة أجزاء من داخله، فيما تناثرت الأنقاض في المكان، وأوردت وسائل إعلام إيرانية أخرى معلومات مماثلة، من دون تقديم تفاصيل بشأن أسباب الحادث.