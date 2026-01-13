نيويورك تايمز: الهجوم على إيران لن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين أن وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) عرضت على الرئيس دونالد ترمب نطاقاً أوسع من الخيارات العسكرية المحتملة ضد إيران، يفوق ما كُشف عنه سابقاً.

وبحسب المسؤولين، تشمل الأهداف المحتملة البرنامج النووي الإيراني، بما يتجاوز الضربات التي نُفذت في يونيو الماضي، إلى جانب خيارات أقل حدّة، من بينها هجوم سيبراني أو ضربة محدودة تستهدف أجهزة الأمن المتورطة في قمع الاحتجاجات، وهي الخيارات التي اعتُبرت أكثر ترجيحاً في هذه المرحلة.

وأفادت الصحيفة أن تنفيذ أي هجوم لن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة، محذّرة من أن إيران قد ترد بقوة في حال وقوع ضربة عسكرية. وأضافت أن الرئيس ترمب من المقرر أن يتلقى إحاطة مفصلة اليوم حول مختلف السيناريوهات المطروحة.

وفي السياق نفسه، نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين في الإدارة الأميركية أن بعض الدوائر في واشنطن ترى أن إيران تحاول كسب الوقت وتأخير أي هجوم محتمل، بدل الانخراط الجاد في مسار دبلوماسي، وسط تصاعد التوتر الإقليمي والدولي بشأن الملف الإيراني.