ترامب يجمّد الاتصالات مع طهران ويدعو الإيرانيين لمواصلة الاحتجاج

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء جميع الاجتماعات المرتقبة مع المسؤولين الإيرانيين «إلى أن يتوقف قتل المحتجين»، موجهاً رسالة مباشرة إلى الإيرانيين قال فيها: «أيها الوطنيون الإيرانيون، واصلوا الاحتجاج… المساعدة في الطريق إليكم».

وتزامنت تصريحات ترامب مع تصعيد دبلوماسي أوروبي، إذ قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن باريس استدعت السفير الإيراني للتنديد بما وصفه «حملة قمع غير محتملة وغير إنسانية» ضد المتظاهرين في أنحاء إيران. وأضاف بارو أمام البرلمان الفرنسي: «لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب لمن وجهوا أسلحتهم ضد المتظاهرين السلميين»، مشيراً إلى أن فرنسا ستواصل الضغط في هذا الملف، ومذكّراً بتعهد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بفرض عقوبات «سريعة» على طهران.

من جانبها، نددت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر «بأشد العبارات» بما وصفته «القتل الوحشي والمروّع» للمحتجين في إيران، مؤكدة أن لندن استدعت السفير الإيراني، وحثت طهران على «إنهاء العنف وتغيير النهج». وأضافت أن بريطانيا تعمل «بلا كلل» لضمان سلامة المواطنين البريطانيين في إيران.

وفي السياق نفسه، وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته ما يحدث في إيران بأنه «أمر مخيف»، في إشارة إلى استخدام العنف ضد المتظاهرين.

وتشهد إيران منذ أيام موجة احتجاجات واسعة على خلفية الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، تخللتها مواجهات في عدد من المدن. وتفيد تقارير غربية ومنظمات حقوقية بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين، فيما تتهم السلطات الإيرانية «مثيري شغب» بمحاولة زعزعة الاستقرار، وسط تصاعد الضغوط الدولية والدعوات إلى محاسبة المسؤولين عن أعمال القمع.