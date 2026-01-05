الرئيس المصري يستقبل وزير خارجية السعودية

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التنسيق المشترك.

وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على تطوير التعاون مع السعودية في مختلف المجالات، مرحباً بالتحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري-السعودي، ومشدداً على أهمية التنسيق حيال القضايا الإقليمية.

وعقد وزير الخارجية السعودي جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي تناولت تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتبادل الرؤى حول مستجدات الأوضاع في غزة والسودان واليمن والصومال، مع التأكيد على دعم الحلول السلمية، والحفاظ على وحدة وسيادة الدول، ورفض أي إجراءات أحادية تمس أمن واستقرار المنطقة.