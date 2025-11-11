المصريون يطوون المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

أدلى المصريون بأصواتهم، أمس، في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تجرى على مدى يومين في 14 محافظة.

وكان المصريون في الخارج أدلوا بأصواتهم، الجمعة والسبت، في هذه المرحلة بالسفارات والقنصليات المصرية في 117 دولة حول العالم.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى نحو 35 مليوناً.

وحث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المصريين على المشاركة في الانتخابات بعدما أدلى بصوته صباحاً في أحد مراكز الاقتراع بمحافظة الجيزة.

وقال «بإتمام هذا الاستحقاق الدستوري، سيكون تشكيل غرفتي البرلمان المصري قد اكتمل، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل التشريعي الوطني، ومواصلة مسيرة التعاون الفاعل بين الحكومة والبرلمان».

تأتي انتخابات مجلس النواب بعد نحو ثلاثة أشهر من انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت في أغسطس، وبلغت نسبة التصويت فيها 17.1 بالمئة.

ويخضع التصويت في الانتخابات التي تنظمها الهيئة الوطنية للانتخابات للإشراف القضائي الكامل. وقال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة في مؤتمر صحافي في وقت سابق أمس: «مجريات العملية الانتخابية تتم بسهولة ويسر». وأضاف: «الكثافات المتواجدة في بعض المحافظات يتم التغلب عليها بتنظيمها».

وقالت نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سناء السعيد، إن نسبة الإقبال على التصويت منذ الصباح تعتبر معقولة، مشيرة إلى أن مشاركة السيدات تفوق الرجال، مع تواجد فئات عمرية متنوعة من الشباب وكبار السن ومتوسطي العمر.

ونقلت «سي إن إن عربية» عن السعيد، قولها إن عملية تنظيم الناخبين سارت بسلاسة، حيث يقوم كل مرشح بتنظيم أنصاره، سواء كانوا تابعين لأحزاب أو مستقلين، موضحة أن الأجواء العامة في اللجان تتميز بالحيادية والالتزام الكامل من قبل الجهات المنظمة التي تحافظ على النظام دون تدخل في سير العملية الانتخابية.

غرفة عمليات

وأشارت إلى أن الحزب الديمقراطي يمتلك غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير التصويت في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أنه «حتى هذه اللحظة لم يتم رصد أي مخالفات تتعلق بسير التصويت أو التعامل مع الناخبين داخل اللجان».

وأوضحت أن أي تجاوزات صغيرة أو ملاحظات سيتم توثيقها وإعلانها بشكل صريح بعد انتهاء اليوم الأول من التصويت، لافتة أن متابعتها في اللجان أظهرت انتظام العملية ووضوح الترتيب داخل كل لجنة.

تشمل المرحلة الأولى للانتخابات محافظات الإسكندرية والجيزة والفيوم والمنيا وسوهاج وأسيوط وقنا والوادي الجديد وبني سويف والأقصر وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والبحيرة.

وتجرى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب يومي 21 و22 نوفمبر في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل في 13 محافظة.

وينص قانون الانتخابات على تقسيم مصر إلى أربع دوائر بنظام القوائم المغلقة بإجمالي 284 مقعداً، ومثلها بالنظام الفردي، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين 5% من الأعضاء، أي 28 نائباً من أصل 596 هم أعضاء مجلس النواب.