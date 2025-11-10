مجلس الأمن الروسي: شويجو يصل إلى مصر لإجراء محادثات سياسية وعسكرية

وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو، إلى العاصمة القاهرة اليوم الأحد، على رأس وفد وزاري لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في مصر، وفقا لما أوردته الخدمة الصحفية للمجلس.

وذكر البيان الذي أوردته الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي: أنه "من المقرر خلال زيارة شويجو للقاهرة، عقد اجتماعات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومستشارة الأمن القومي فايزة أبو النجا. كما يتضمن جدول أعماله اجتماعات مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الدفاع والتصنيع الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر، ورؤساء أجهزة أمنية وأجهزة خاصة أخرى"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وكان في استقباله في المطار فايزة أبو النجا، مستشارة الرئيس المصري للأمن القومي، وجورجي بوريسينكو، السفير الروسي في مصر.