"هدية مصر إلى العالم" بمليار دولار

بعد عقود من تحضيرات مُكثّفة وتأجيلات متكررة، تفتتح القاهرة رسمياً غداً السبت، المتحف المصري الكبير؛ المشروع الثقافي الأضخم في تاريخ مصر الحديث، والذي يروي تاريخ الحضارة الفرعونية عبر آلاف القطع الأثرية النادرة ضمن تصميم معماري حديث، يعكس عظمة الماضي وروح الحاضر.

واستغرق بناء المتحف الضخم أكثر من 20 عاماً بكُلفة تجاوزت مليار دولار، ويتوقع أن يجذب خمسة ملايين زائر سنوياً؛ بفضل قاعاته الفسيحة التي تضم مقتنيات نادرة تُعرض للمرة الأولى.

ويستعرض المتحف مجموعة غير مسبوقة من القطع الأثرية، تت

تراوح بين 50 ألفاً و100 ألف قطعة، وتمتد عبر 5000 عام من التاريخ المصري القديم. وتتمثّل أبرز نقاط الجذب الرئيسة في:

كنز توت عنخ آمون كاملاً

للمرة الأولى في التاريخ، والذي سيعرض الكنز الكامل للفرعون الذهبي الصغير، توت عنخ آمون؛ حيث يتجاوز عدد قطعه 5000 قطعة أثرية في مكان واحد.

تمثال رمسيس الثاني

يسيطر على بهو المدخل الرئيس للمتحف تمثال ضخم للملك رمسيس الثاني، يزن 83 طناً.

مركب خوفو

يضم المتحف قاعة مخصصة لعرض مركب خوفو الشمسي الشهير.

تصميم أيقوني

صممت المتحف شركة "هينيغان بينغ" المعمارية ومقرها دبلن، ويتميّز بجمالية تجمع بين عظمة التصميم الفرعوني وروح الحداثة،

وتتضمن معالمه الرئيسة قاعة كبرى، وسلماً عظيماً (رحلة إلى الخلود) مصطفاً بتماثيل ضخمة لآلهة وفراعنة، إضافة إلى مسلة معلقة تُعرض للمرة الأولى عالمياً.

وفي إطار مواكبة العصر، أوضح مسؤولون في المتحف أن القاعات ستعتمد على تقنيات متقدمة وعروض وسائط متعددة، بما في ذلك عروض الواقع المختلط، لجذب الأجيال الشابة (الـ Gen Z) ودمج الإرث الخالد مع إبداعات القرن الحادي والعشرين.

إنعاش السياحة

يأمل المسؤولون المصريون أن يحقق المتحف المصري الكبير إيرادات ضخمة؛ حيث من المتوقع أن يجذب نحو خمسة ملايين زائر سنوياً، ما يجعله حجر الزاوية في خطط الدولة لإنعاش القطاع السياحي، الذي يشهد تعافياً قوياً؛ إذ بلغت إيراداته 14.4 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024، بزيادة 34.6% على العام السابق.

ومن المتوقع أن يشهد حفل الافتتاح الرسمي حضوراً رفيع المستوى لملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات من جميع أنحاء العالم، وسيُفتح للزوار، بدءاً من "الثلاثاء" المقبل.