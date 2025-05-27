مصر وإسبانيا تدعوان لوقف العدوان على غزة وتنفيذ حل الدولتين

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، رفضهما القاطع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، ورفض جميع محاولات تهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم.

ودعا الجانبان إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، مع توفير الظروف الملائمة لتنفيذ حل الدولتين من خلال توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وحشد الدعم لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي، اليوم، من رئيس الوزراء الإسباني.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول كذلك تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان وليبيا، حيث جرى التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي هذه الدول وأمن شعوبها، إلى جانب استمرار التنسيق والتشاور بين مصر وإسبانيا بشأن مختلف القضايا الإقليمية، في إطار الجهود المشتركة لاستعادة الاستقرار في المنطقة.