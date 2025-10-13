السيسي يقرر إهداء ترامب قلادة النيل تقديرا لإسهاماته فى دعم جهود السلام

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إهداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قلادة النيل، وذلك تقديراً لإسهاماته البارزة في دعم جهود السلام، ونزع فتيل النزاعات، وآخرها دوره المحوري في وقف الحرب في غزة.وأثمرت خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي قبل أيام وقفًا لإطلاق النار، وعملية جارية لتبادل الرهائن بين إسرائيل وحماس، وسط آمال بإنهاء الحرب وترسيخ السلام في المنطقة.

ويزور ترامب مدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء المصرية ظهر الإثنين، ليشارك في قمة للسلام والتي تشهد مشاركة واسعة من قادة دول العالم والمنطقة.

وبحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، ووفقًا للقانون رقم (12) لسنة 1972، المادة (4)، يجوز إهداء قلادة النيل لرؤساء الدول ولأولياء العهود ولنواب الرؤساء، كما يجوز منحها لمن يقدمون خدمات جليلة للوطن أو للإنسانية.

وتُعد القلادة أرفع الأوسمة المصرية وأعظمها شأنًا وقدرًا، ولها المقام الأول بينها، ومن عظمة قدرها يتم تسليمها بمعرفة الرئيس شخصيًا، ويُمنح أصحابها خطابًا موقعًا عليه من رئيس الجمهورية، ويُؤدَّى التعظيم العسكري لهم عند وفاتهم.

القلادة عبارة عن سلسلة تتعاقب فيها ثلاث وحدات مربعة الشكل، كل وحدة منها مُحلاة بالميناء وبرموز فرعونية، وتتصل الوحدات ببعضها من الأركان بسلسلتين متوازيتين، يتوسط كل سلسلة منهما زهرة لوتس صغيرة، وتتكرر الوحدات الثلاث على النحو الآتي: الأولى: ترمز إلى حماية البلاد من الشرور، والثانية: ترمز إلى الرخاء والسعادة التي يجلبها النيل، الثالثة: ترمز إلى الخير والدوام.