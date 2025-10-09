مصر: السيسي يجتمع مع ويتكوف وكوشنر لمناقشة "خطة ترامب" بعد هدنة غزة

اجتمع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس في القاهرة، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد وساطتهما في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ووصل ويتكوف وكوشنر إلى القاهرة قادمين من شرم الشيخ، حيث جرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. وفي بيان عقب الاجتماع، رحب مكتب الرئيس المصري بالاتفاق.

وجاء في بيان الرئاسة المصرية أن إنهاء الحرب "يمثل إرادة جميع الدول"، وأضاف أن مصر ستواصل العمل مع الولايات المتحدة لتنفيذ خطة الرئيس ترامب.

وجدد الرئيس المصري أيضا دعوته للرئيس ترامب لزيارة مصر "لحضور مراسم توقيع هذا الاتفاق التاريخي في احتفال يليق بالمناسبة."