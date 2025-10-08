السيسي يدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن السيسي قوله، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة :"أوجه رسالة للرئيس ترامب بمواصلة دعمه للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة".

وأضاف السيسي أن الرئيس ترامب أرسل مبعوثيه بتكليف واضح بالعمل على إنهاء حرب غزة، مثمنا جهود الرئيس ترامب لإنهاء الحرب على غزة .

وأكد السيسي أن مصر حريصة على التفاعل الإيجابي مع القضية الفلسطينية ، قائلا :"نبذل جهودا لم تتوقف لإنهاء الحرب على غزة".

وشدد السيسي على أنه لا أحد يستطيع تهديد الدولة المصرية، مشيرا إلى انهم تمكنوا من التغلب على الإرهاب والوضع في مصر مطمئن.

وأفاد بأن الدولة المصرية تستطيع تجاوز أي تحد والتصدي لأي خطر ، قائلا :"نستطيع تجاوز التحديات بوحدة المصريين وتماسكهم وصلابتهم".

وأكد السيسي أن الوضع الاقتصادي في تحسن والأمور تسير بشكل جيد.