مصر: نحاول إقناع حماس بقبول خطة ترامب

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم "الخميس"، إن القاهرة تعمل مع قطر وتركيا لإقناع حركة حماس بقبول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة عامين في قطاع غزة، محذراً من احتمالية تصاعد الصراع حال الرفض.

وأضاف في تصريحات أدلى بها بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في باريس، أن "من الواضح أن حماس يجب أن تلقي سلاحها"، وأنه ينبغي "عدم منح إسرائيل ذريعة لمواصلة هجومها" على غزة.

وتابع عبد العاطي: "دعونا لا نمنح أي عذر لأي طرف لاستخدام حماس ذريعة لهذه المذابح اليومية المجنونة بحق المدنيين. ما يحدث يتجاوز بكثير السابع من أكتوبر. الأمر يتجاوز حد الانتقام. إنه تطهير عرقي وإبادة جماعية متواصلة. لذا، كفى".

وفي السياق ذاته، قال إن مصر لن تسمح بتهجير سكان غزة "تحت أي ظرف من الظروف".

كما أعلن عبد العاطي أنه لن يكون لحماس "أي دور" في مستقبل غزة، في الوقت الذي تتوسط به بلاده في الحرب الدائرة منذ عامين.