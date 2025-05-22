زلزال يضرب مصر.. وتحذير لـ5 دول أوروبية من تسونامي

أصدر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، صباح اليوم الخميس، تحذيراً من احتمال حدوث تسونامي في مناطق متفرقة من البحر المتوسط، إثر الزلزال القوي الذي ضرب مناطق قبالة سواحل جزيرتي كريت وسانتوريني في اليونان، وبلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، وشعر به سكان مصر.

وبحسب بيان صادر عن المركز، تم رصد الزلزال في تمام الساعة 6:19 صباحًا بالتوقيت المحلي لليونان، وقد شعر به سكان عدة دول مجاورة، من بينها مصر، حيث سُجلت اهتزازات واضحة في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإسكندرية.

ووفقًا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، وقع مركز الزلزال على عمق 64 كيلومترًا، وعلى بعد 82 كيلومترًا شمال شرقي مدينة هيراكليون، عاصمة جزيرة كريت. كما أكد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن الزلزال استدعى تقييم احتمالات حدوث موجات تسونامي قد تؤثر على عدد من السواحل الأوروبية.

وفي ضوء هذا التطور، وجه المركز الأوروبي تحذيرات إلى السكان في اليونان وتركيا وإيطاليا وفرنسا والبرتغال، داعيًا إياهم إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية تحسبًا لأي تطورات طارئة قد تنجم عن النشاط الزلزالي أو البحري في المنطقة.

وتأتي هذه الهزة بعد أيام فقط من زلزال متوسط القوة ضرب جزيرة كريت أيضًا، وشعر به عدد من سكان مصر. وتُعد اليونان من أكثر الدول الأوروبية عرضة للزلازل، إذ تشهد مناطق مثل سانتوريني نشاطًا زلزاليًا متكررًا، بلغ ذروته في وقت سابق من هذا العام، مما أدى إلى إخلاء آلاف السكان وإغلاق المدارس.

ويُذكر أن جزيرة سانتوريني السياحية شهدت في فبراير الماضي سلسلة من الزلازل المتتابعة، تسببت في موجة نزوح واسعة للسكان المحليين والسياح، مما أثر على الحركة السياحية في واحدة من أشهر وجهات اليونان.