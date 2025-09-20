خوفاً من مصر.. إسرائيل تستنجد بترامب

إعداد - موسى علي

كشف موقع "أكسيوس" أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممارسة ضغوط على مصر، لتقليص حشدها العسكري المتزايد في شبه جزيرة سيناء.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي ومسؤولين إسرائيليين، أنّ نتنياهو عرض على وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال لقائهما بالقدس يوم الاثنين الماضي، تقارير تتعلق بالأنشطة العسكرية المصرية في سيناء، واعتبرها انتهاكاً جوهرياً لاتفاقية السلام الموقعة بين القاهرة وتل أبيب عام 1979.

وبحسب المصادر، فإن التوتر بين مصر وإسرائيل تفاقم مع تزايد الوجود العسكري المصري في سيناء، والذي وصف بأنه الأكبر منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد.

وأوضح المسؤولان الإسرائيليان أنّ القاهرة شرعت في إنشاء بنية تحتية عسكرية، بينها مدارج موسعة في قواعد جوية يمكن أن تستخدمها مقاتلات حربية، فضلاً عن مرافق تحت الأرض يُعتقد أنها مخصصة لتخزين الصواريخ، رغم أنّ الاتفاقية لا تسمح إلا بوجود أسلحة خفيفة في تلك المناطق.

ويأتي التعزيز العسكري المصري، الذي شمل نشر عشرات الآلاف من الجنود وآلاف الآليات، في إطار الاستعداد لمواجهة تداعيات الحرب في غزة، وسط مخاوف مصرية من احتمال تدفق أعداد كبيرة من الفلسطينيين نحو أراضيها في سيناء، وهو ما تعتبره القاهرة خطاً أحمر يمس أمنها القومي.