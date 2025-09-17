إسرائيل تحذر رعاياها من السفر إلى مصر والأردن وتركيا

حذّر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي رعايا الدولة العبرية من السفر إلى مصر «بما في ذلك سيناء» والأردن وتركيا، ووصفها كأماكن ذات «خطر حقيقي على الحياة».

وشدد المجلس على أن الإسرائيليين باتوا أهدافاً مطلوبة للاعتداءات؛ لذلك يجب الامتناع عن إظهار أي رموز يهودية أو إسرائيلية في الشارع.

كما أوصى المجلس بعدم نشر محتويات على شبكات التواصل الاجتماعي تدل على الخدمة في الجيش الإسرائيلي.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية «السيوف الحديدية»، ويواصل شن غارات مكثّفة على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة وإبادة جماعية.

وتأتي تحذيرات المجلس قبل الأعياد اليهودية الكبرى، التي يحتفل بها اليهود، ويتم تحديد مواعيدها ومدتها بناء على التقويم العبري الذي يُسمى أيضاً التقويم اليهودي. ويمارس اليهود في هذه الأعياد طقوساً تتنوع بين الصلوات والدعاء والصوم ومختلف أنواع العبادة، وتمتد إلى مجالات أخرى، مثل المأكل والملبس.